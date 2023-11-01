中國直播一姐薇婭以及帶貨一哥李佳琦，對大家來說都不陌生，但你認識最近人氣火爆的抖音新帶貨女王「鄭香香」嗎？她靠著超快手速「3秒展示商品」一夕爆紅，一連串行雲流水的動作讓網友們留下深刻印象，還被封為「絲滑直播主」，就連YouTube界常青樹蔡阿嘎也忍不住模仿她。

抖音正妹直播主鄭香香是誰？3秒絲滑手勢爆紅 成最新帶貨女王

最近在抖音竄紅的正妹直播主鄭香香，早在2017年就進軍直播市場，直到最近才因獨特的「絲滑帶貨」影片爆紅。穿著貼身黑色禮服搭配雙肩珍珠鍊條點綴，挽起優雅包頭，將電影《孤注一擲》中「最美荷官」金晨的造型完美重現，鄭香香以這身打扮在堆滿愛馬仕橘盒的直播間裡進行帶貨。

只見影片中，工作人員將一個又一個的愛馬仕橘色紙盒推到鄭香香面前，她俐落翻開盒蓋，簡短介紹商品名稱和售價，下一秒又迅速將紙盒推出鏡頭外，一連串「絲滑」流暢的動作不超過3秒，搭配鄭香香的淡定表情及溫柔語氣，效果簡潔有力意外洗腦，受到大批網友歡迎，不僅在短短3天內漲粉超過百萬，更在7天創下超過1億人民幣（約新台幣4億元）的銷售額，成為名符其實的新一代帶貨女王。

鄭香香魔性帶貨太洗腦 連蔡阿嘎都在模仿她！

不少人看了鄭香香的直播後，驚呼「有想要看下去的魔性」、「她翻箱子的動作很可以」、「看了療癒舒壓」、「這……我要怎麼喊單？看了好療癒喔喜番」、「最牛逼帶貨模式」。

鄭香香的超洗腦直播風格光速竄紅，連位居《網路溫度計》YouTuber口碑排行榜第9名的網紅常青樹蔡阿嘎也忍不住拍攝影音模仿。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可以看到，鄭香香近一個月的網路探索概念出現「光速帶貨」、「3秒介紹一商品」、「連蔡阿嘎都在學」等字詞，足見她獨樹一格的直播風格是目前備受網友熱搜的議題。