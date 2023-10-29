2024總統大選登記在即，「藍白合」進度遲遲未有大進展。前立委李俊毅卻認為，國民黨已經準備好了，要跟民眾黨總統參選人柯文哲比民調；侯友宜則在衝民調，這也是整合前的寧靜或平靜前的風暴。

李俊毅29日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，鳳山造勢和政黨協商是連在一起的，國民黨準備和柯文哲比民調，這是唯一解決僵局的方法。他認為，國民黨已經準備好了，現在就是國民黨總統參選人侯友宜的態度，侯友宜在衝民調，這也是整合前的寧靜或平靜前的風暴。

李俊毅接著指出，民進黨這邊要有一些對策，但目前看不出對策，民進黨還是打老套路。但老套路大概應付不了新的「飛彈攻勢」。

國民黨台北市議員柳采葳則表示，距離登記差不多一個月左右的時間，老百姓非常焦慮，有的已經轉化成憤怒，甚至放棄了，所以再這樣下去都不好。最後當然樂見下架民進黨的聲音和力量可以整合在一塊。