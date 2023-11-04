2024在野整合仍未定局，藍營拋出日、德兩種模式，民眾黨主席柯文哲回頭堅持全民調，誤差範圍內就禮讓做副手；但藍營今(4日)卻指責柯同意日本方案又變卦，柯辦則批評藍營扭曲善意，柯只是在電話中答應會幕僚討論。對此，前立委郭正亮表示，朱立倫今天難得表現出怒氣，感覺是真的被氣到，而且不太可能是藍營單方面提出，應該是在朱的認知裡，柯有同意往這方面討論，雙方認知差異到這種程度就很嚴重了，現在藍、白營像是雞同鴨講，各自提各自的方案，沒有對到線上。

郭正亮今(4日)在政論節目《中天辣晚報》表示，朱立倫提出的日本、德國方案，其實都算是黨內的方式，當時看到也很奇怪，而朱還說柯文哲有「原則上同意」才交辦智庫，結果柯文哲看到方案之後卻感到錯愕，侯友宜也難得發言，不過跟朱是講同樣的話，這一點其實是蠻重要的，很難想像柯文哲當時是怎麼理解。

郭正亮指出，這兩個提案跟之前完全不同，如果雙方事先沒談過，國民黨就直接拋出這些方案，那想也知道民眾黨不可能同意，那現在就有點羅生門。

郭正亮分析，朱立倫今天是有點動火氣，而侯友宜也講一樣的話，代表兩人對此事的認知相同，朱很少大家面前表現出生氣，這是第一次，感覺是真的氣到了，但坦白講現在提日、德方案蠻突兀，這不是台灣人習慣的初選模式，感覺是在朱立倫的認知上，柯文哲有同意往這方面討論，藍、白雙方的認知差異到這種程度，就很嚴重了。

對於柯文哲鬆口說誤差範圍內就禮讓，郭正亮認為，國民黨內部會有兩種聲音，一種是「被人家讓感覺被欺負」，另一種就覺得「那就來比民調」，因為在此同時也看到幾份民調，侯友宜不是沒有贏的機會，像《美麗島》民調侯都大贏，可以理解是藍白合卡關，讓過去挺柯的藍營支持者賭氣、回流，而《聯合報》近期的民調是侯20%、柯21%，也都進入誤差範圍，照規則侯也是贏。

郭正亮指出，現在雙方沒有坐下來好好談，有些民調公司國民黨不信任，有些是柯文哲不信任，那具體一點講，「TVBS、聯合報民調接不接受？市話手機各佔比多少？樣本數要不要做到3000份，做大一點？」現在藍、白營像是雞同鴨講，各自提各自的方案，沒有對到線上。