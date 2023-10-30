國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦《高雄萬人造勢大會》，前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、前立法院長王金平等大咖都紛紛出席造勢晚會站台。從空拍圖可見湧進超壯觀人潮，主辦單位稱現場有逾4萬人。對此，前立委郭正亮29日就表示，「不管是韓國瑜還是侯友宜都發揮得不錯，韓國瑜這地方事實上就是他歷史上崛起的紀念場所，這個是傳奇」，引發討論。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「不管是韓國瑜還是侯友宜都發揮得不錯，韓國瑜這地方事實上就是他歷史上崛起的紀念場所，這個是傳奇，韓國瑜這樣一路從北到南幫侯友宜，我覺得一定是有幫侯友宜加到分」，郭正亮認為，「藍白合到最後關頭，成功的機率還是高的，所以賴清德才會亂成這樣，侯友宜比較沈穩，不會講錯話，柯文哲就不要引起別人的情緒，這很重要」。

郭正亮最後也坦言，「因為對民眾黨來講，能合作就不會只有立委那個地盤，對政黨發展來說也是好事，如果都分開了，民眾黨最多就是不分區8至10席，那又怎樣？歷史上有很多政黨都是這樣，後來發展性也都受到一定的限制，真正要培養下一代的幹部，行政權是最根本的」。