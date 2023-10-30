根據交通部中央氣象署資訊，花蓮縣政府南南西方26公里（位於花蓮縣壽豐鄉）今天凌晨2時12分發生芮氏規模4地震，地震深度7公里，最大震度花蓮縣3級。（編輯：何宏儒）1121030

21：19台東近海規模4.8地震 11縣市有感 最大震度4級
全台震醒！東部海域規模6.2極淺層地震 新北7縣巿震度3級
花蓮富里重要2大橋毀損 幸福巴士可減緩通行不便
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