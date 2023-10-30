02：12花蓮規模4極淺層地震 最大震度花蓮縣3級 03:122023/10/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮壽豐凌晨規模4極淺層地震 最大震度花蓮縣3級。(圖/氣象署) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據交通部中央氣象署資訊，花蓮縣政府南南西方26公里（位於花蓮縣壽豐鄉）今天凌晨2時12分發生芮氏規模4地震，地震深度7公里，最大震度花蓮縣3級。（編輯：何宏儒）1121030 21：19台東近海規模4.8地震 11縣市有感 最大震度4級 全台震醒！東部海域規模6.2極淺層地震 新北7縣巿震度3級 花蓮富里重要2大橋毀損 幸福巴士可減緩通行不便 #花蓮縣 #花蓮 #壽豐 #規模4 #最大震度3級 也許您會感興趣 推薦閱讀 創400萬點閱！花蓮逗趣網紅警「萬進官」癌逝 身後留6子女 12:542023/10/26 社會 綠營控傅崐萁夫婦違法使用住家旁農地 縣府：已依法裁處 15:352023/10/24 政治 國際郵輪來了！ 2300位歐美日遊客10／29到訪花蓮 12:242023/10/28 生活 斥資3800多萬！花蓮北區新柴油排煙檢測站完工啟用 12:032023/10/24 生活 男登錐麓古道墜30米深山谷 救難人員馳援已無呼吸心跳 14:342023/10/24 社會 太魯閣峽谷音樂節遇下雨 重磅卡司演出吸引上千人參與 18:442023/10/28 生活 宜蘭近海規模4.5地震 新竹震度卻達3級 氣象署曝原因 15:012023/10/22 生活 花蓮動保條例終獲核定 流浪犬隻誘捕動植物防疫所執行 11:352023/10/22 生活 「美」景！台灣小姐外景泳裝賽 14佳麗成泳池嬌點 17:352023/10/22 生活 強震、風災摧殘產業道路！花蓮赤科山明年花季無路可走 13:242023/10/29 生活 太魯閣峽谷音樂節 10／28環保登場 優人神鼓、原民歌手熱情開唱 12:042023/10/26 生活 花蓮林田山舊林業工具 化身機械昆蟲裝置藝術 15:172023/10/27 生活 客委會主委楊長鎮訪視花蓮 將與連俞涵推廣客家美食 10:562023/10/29 寶島 花蓮追加預算放寬重陽禮金 「未審先發」挨批喊停 14:182023/10/27 政治 打詐從花蓮出發！結合哈雷騎士狂熱晚會 警宣導反詐谝 15:522023/10/29 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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