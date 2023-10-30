第46屆時報廣告金像獎於28日舉行決審評審，邀請兩岸21位廣告與行銷業界的菁英擔任評審。歷經8小時討論會議，從入圍的254件作品中，評選出6大類獎項的金、銀、銅及佳作，得獎名單將於11月8日頒獎典禮揭曉。
時報廣告金像獎執委會執行長林淑黛表示，時報廣告金像獎今年是第46屆，這是屬於廣告、行銷從業人員的年度殊榮，從1978年創辦至今，經歷各種挑戰，但卻能年年堅持舉辦，未曾中斷，現在已成為兩岸業界競爭、交流的賽事。歷年的評審更反映參與時報獎的過程中，可以互相看到兩岸的作品，從中瞭解彼此的產業發展、技術運用等現況，以及廣告創意的年度概況，有極大的觀摩價值。
今年報名參賽的作品共有1016件，經過兩岸102位評審第一階段篩選，計有279件入圍，今天分別在上海、臺北兩地彙聚22位評審選出各類獎項的金獎、銀獎、銅獎及佳作，並共同選出年度最佳華文文化應用獎、年度最佳金像獎。
擔任評審團主席的臺灣電通mb首席創意長周麗君表示，今年兩岸的作品水準齊平，但在風格上略有不同。與大陸相比，臺灣地方小，廣告行銷預算不多，作品重在溫暖、觸動人心。大陸市場廣，預算多，可做出許多規模龐大的作品，並且也有許多說好故事的作品。
時報廣告金像獎將於11月8日在臺北遠東香格里拉飯店舉行頒獎典禮。主辦單位希望明年有機會能到大陸，讓兩岸評審一起評選進行交流，也期盼未來兩岸能輪流舉辦頒獎典禮，讓所有華人都能有機會共襄盛舉。
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