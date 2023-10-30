教育部表示，113學年「身心障礙學生升學大專校院甄試」簡章電子檔自30日起公告於甄試網站並提供下載閱覽，跟往年相較，113學年將增設台南考場。紙本簡章發售預計於11月9日起至12月12日止，可以現場購買、個別函購或團體購買等方式取得。

教育部說，這項甄試考試時間為期4天，自明年3月22日起至3月25日止，採網路報名，報名自今年11月29日起至12月12日止，報名程序及繳費方式可參閱簡章或至甄試網站查詢，網路報名系統操作手冊將於11月22日公告於甄試網站。

本甄試障礙類別分為：視覺障礙類、聽覺障礙類、腦性麻痺類、自閉症類、學習障礙類、肢體障礙類及其他障礙類。類群（組）別分為：大學組（第一至第四類組）、四技二專組（分為二十類群）、二技組（分為二類）。

這項甄試採先考試，待成績公布後再進行網路選填志願，志願須依所報考之障礙別及類群（組）別選填。各類群(組）別之考試科目請參閱簡章「玖、甄試考試科目、考科範圍、題型」。

教育部表示，為便利考生參加本甄試，自113學年起，增設南部(一)考區：國立台南大學，降低考生應考往返的交通負擔。原南部考區：國立高雄師範大學，改為南部（二）考區。

教育部說，本甄試考生於報名時如具低收入戶考生、中低收入戶考生、離島地區考生及教育部國民及學前教育署公告之110至112學年度偏遠及特偏地區學校考生(含非應屆生)，將可適用查看試場當日及應試期間（准考證所載考試日期）交通費及住宿費補助方案。

此外，如於報名時不具低（中低）收入戶身分，但於應試時確實符合補助身分者，亦得檢附低（中低）收入戶證明影本申請此補助。補助對象為考生本人及其陪考人員一名，交通費及住宿費檢據核銷，詳細說明可參閱簡章「捌、應試期間交通費及住宿費補助方案」。