新北市土城國中爆出學生未依規定填寫考卷，家長找議員「幫忙」要求送分，事件曝光引發譁然，不少新北市議員被捲入影射，新北市議會今（30）日上午國民黨團聯合質詢時強力要求新北市教育局說清楚，在議場高喊政治力退出校園，代理市長劉和然表示，督學一早帶隊到學校調查，下午向大眾說明。

新北市議員林金結說，網路有人影射關說議員曾是跟美國前總統歐巴馬合照過的議員，他剛好跟歐巴馬合照過，但「我人格保證不是我」，從媒體報導有一位黃姓議員已經自己承認，但此事鬧得沸沸揚揚，土城、樹林、三峽、鶯歌選區議員人人自危，半夜三更都在澄清，希望教育局說明清楚。

新北市議員江怡臻表示，此事傳到其他行政區甚至台北市，家長都很關心參加段考孩子的成績，11月13日議會審查教育局預算，校長也會面對預算審查的壓力，昨天出面自清的議員也是教育審查會的議員，學校承受預算審查壓力，議員「陳情」過程到底是怎樣一定要說明。

新北市教育局長張明文回答，該校段考在10月17、18日舉辦，對於此事件的疑慮，是否符合法令、有無照顧到所有學生權益等，督學早上已帶隊到學校釐清事實跟相關內容。林金結問，議員關說可以改分數是事實嗎？教育局跟學校態度要說清楚，張明文強調，同仁正在學校釐清來龍去脈，下午會完整說明。

新北市議員王威元感到訝異，認為校長、老師都要被懲處，學校要做的是立足點公平，如果議員關說就可以改分數未來怎麼教育孩子？這是絕對不能犯的天條，他兒子社會科考58分都沒去關說，何況國中會影響到未來申請高中入學，民進黨新北議員卓冠廷也要求公布誰打電話關心，市府要說清楚。

新北市議員陳儀君不滿說，「政治力可以介入校園嗎？恐龍家長如何處理？劉和然回應，教育是最單純地方，《教育基本法》明文規定政治力不能介入，一早督學到學校了解事實，勿枉勿縱，分數不只代表成績，還有背後學習結果跟公平，複查後由學校成績評量委員會討論，最後還要做事實認定，希望早上完成調查，事情拖越久對學校孩子不好。

新北市議員劉美芳也說，教育局必須趕快澄清，不要限有議員於不義、變成無妄之災，她認為分數不是決定孩子的條件，心態才重要，如果可以關說讓校風敗壞，教育局跟市府也會被責難，此風不可長，市府一定要肅清避免議員被不明攻擊，遏止歪風劣習，議員不想落人口實，市府一定要嚴正正視。