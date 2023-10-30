台灣癌症基金會攜手遠雄人壽辦理癌症家庭子女獎助學金頒獎典禮，助120位高中、大學學子求學不中斷。（台灣癌症基金會提供／林周義台北傳真）

癌症連續41年蟬聯台灣10大死因之首，全國已有超過80萬個癌症家庭。根據國健署2020年統計資料，國內罹癌人數再攀新高，已達12萬1979人，每4分19秒就有1人罹癌。每3名癌友之中，就有1人是中壯年，為家庭的經濟支柱。來自身心障礙者家庭的劉同學，家中的經濟都靠新住民母親一肩扛起，但在母親罹癌後，家庭陷入困境，深知自己責任的她，不畏困境考上台大醫學系，只盼日後能回鄉服務。

台灣癌症基金會執行長賴基銘說，癌症已不再是老年人的疾病，中壯年罹癌人口不少，其中40～59歲癌症新發生人數為3萬9001人，每3個人當中就有1位中壯年。根據2022年內政部統計資料，全台婦女頭胎平均年齡為31.43歲，平均而言，45～59歲時其子女多是高中、大學時期。此年齡層民眾，多為家庭多重角色，肩負家中經濟支柱及主要照顧者，一旦罹患癌症，將會大大影響家庭生活及子女的求學之路。

為幫助癌症家庭的子女求學不中斷，台灣癌症基金會攜手遠雄人壽，連續13年辦理「台癌X遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金」。遠雄人壽總經理趙學欣說，13年來，遠雄已幫助近1000位高中、大學學子，頒獎典禮也邀請今年入選獎助學金的學子們一同到場，其中邀請了4位同學作為代表進行分享。

劉同學的爸爸、哥哥都是身心障礙患者，家中經濟由印尼新住民媽媽一肩扛起。小時候，爸爸總是以極大的嗓音和自己說話，周遭總有許多光投射過來，同學總是說爸爸怪怪的，才意識到自己的爸爸與其他人不一樣。而來自印尼的媽媽來，說著口音重的台語，他人聽不懂媽媽想表達的意思，總需要劉同學幫忙解釋。小時候的她非常不理解父母，覺得環境中充滿不公平的對待。

回憶小時候，劉同學說，因家裡窮困，從沒參加過校外教學，當小六畢旅將至，還難過地向媽媽抱怨。隔天媽媽突然拿出一大袋沉甸甸的零錢，這是媽媽省下的錢一點一點存起，頓時體會媽媽一直在默默付出。從那時起，她開始瞭解自己對這個家的責任，學會了體諒與包容。

「雖然我們沒辦法給予很好的物質生活，但也不要羨慕他人，珍惜自己所擁有的」。爸爸媽媽所說的話，大大的影響了劉同學的為人處事，劉同學的媽媽今年確診為肝門部膽管癌，家中的經濟狀況陷入困境，但仍未澆熄她認真向上的心。目前正就讀台大醫學系的劉同學堅定地說，即便深處劣境，仍會以永不澆熄的熱情突破難關，希望未來完成學業取得證照之後，能夠回饋養育自己成長的家鄉。

今年的「癌症家庭子女獎助學金」，共有120位同學受獎。賴基銘表示，癌症影響的不僅是癌友本身的身心狀況，還有整個家庭的運作，其中癌症所需要負擔的費用，會為整個家庭帶來沉重的經濟壓力，且多數家中子女處在求學階段，如因「癌症」中斷求學之路，對孩子來說，也會失去追求夢想的機會。趙學欣說，獎助學金不僅是台灣癌症基金會對於癌症家庭子女的關注，也是在地愛心企業遠雄人壽對社會的回饋，為學子們面對困境仍堅持不放棄的精神、積極求學的態度給予最大的肯定。