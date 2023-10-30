藍白整合進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲今進行政黨協商會議，並共同宣布4點共識，會後朱立倫直言，今天限於時間，先針對理念、政見與立委協商，未來再針對總統做討論，會越快越好；柯文哲強調，今天會議很重要的意義，也在歷史上讓大家知道，合作還是比對抗好。

朱立倫表示，他和柯文哲共同目標，希望台灣再深化民主，而這第三波民主是非常關鍵時刻，過去民主獨裁、一黨獨拿、威權式的統治與獨大式的政黨都要過去，希望透過這波政黨合作，讓國民黨跟民眾黨共同宣示，承諾未來是合作、共享且相互支援，並推動共同理念推動，對於不同部分相互包容，台灣未來民主可以擴大參與，更能夠達到監督制衡，所以在這目標上持續堆疊善意。

朱立倫指出，他跟柯文哲之間有關共同理念與共識，其實在9月份都談過，原本預定在10月初要召開記者會，很可惜延宕一段時間，未來國民黨與民眾黨的共同目標是國會過半，將來重返執政後一起努力，對於總統部分往合作目標努力，但今天因為限於時間，還有針對共同理念、政見以及立委部分，未來針對總統部分討論，越快速度越好，把整個事情做圓滿。

柯文哲表示，為了台灣長治久安，目前贏者全拿，毫無制衡、有權無責的政治體制需要修改，台灣如何走出兩極對抗的社會氛圍，在2024是一個契機，總是台灣必須往前進，面對問題是解決問題的第一步，遇問題過程中努力克服。

柯文哲強調，今天會議很重要的意義，也在歷史上讓大家知道，合作還是比對抗好，當然合作不可能百分之百完全相同，但是大家可以養成可以互相討論合作的文化，這是今天這場會議在整個歷史上的最大意義。