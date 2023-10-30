新竹市政府本月28日晚間舉辦萬聖節大遊行，1名裝扮成「新政治提款機」的民眾疑遭8名臉譜人包圍整整1小時，期間警方都沒有作為，引發綠營民代炸鍋、網路也掀起熱議；市長高虹安30日強調，警方已回報，當晚臉譜人其實是在旁觀看，沒有強制，當事人也表示沒有被限制自由。

高虹安表示，據警察同仁回報，當晚畫臉譜的民眾，其實是在旁邊觀看而已，並沒有強制，所以警察同仁是專業的判斷，並未達到所謂現行犯要逮捕的狀況，她必須要先為警察同仁們來喊冤。

高虹安指出，當時員警有詢問裝扮提款機的人士，是否有受到強制或者是心裡有這樣的感受，當事人是否要提告等，所以，警方都有盡到職責、職守，但提款機人透過友人跟警方表達，不希望來做這樣的事情，因為他沒有感受到有任何被強制或者限制自由，因此當下警方就是先蒐證，沒有辦法作相關現場的強制處理。

另外，有些議員說，好像臉譜人是市府派的，她真的是要跟大家講，現在議員都可以不需要任何的根據就可以這樣含沙射影，亂去傷害別人嗎？

如果要真的對這個提款機裝扮的人強制他的自由，其實當天警方就在現場，警方可以去做，但是她完全沒有下這樣子的指令。

高虹安強調，警察完全沒有對提款機人作出任何限制舉動，那她又何必要去找臉譜人來做這件事情，這樣子的指控，真的是非常傷害市府的信譽。

她指出，新竹市警局今天已立即將所有搜集到的相關資料，移送給地檢署好來調查，雖然當事人沒有告發，但警察局是可以請地檢署來調查，這個部分就請地檢署來釐清，警察局能做的、該做的都做了。

高虹安說，她最後還是要譴責政治介入的行為，政治的語言不應該進入孩子們的萬聖節，許多的家長還是跟她反應，在看到這樣子所謂的政治提款機，他們覺得非常的難過，為什麼我們新竹市，市民素質這麼的高，卻有這樣的選舉、政治、攻擊出現在這邊，甚至用一些發糖果的方式來誘導孩子們去認識近乎惡意的政治語言、政治嘲諷，裝置上面有很多屬於網路側翼、霸凌的語言，或者是抹黑的言論，這都是非常不可取的行為。

她特別指提到，昨天柯文哲有講到，「你先罵人，然後別人罵你就不行？」，明明萬聖節辦得這麼的成功，家長們跟小朋友們都很開心，很多的創意的裝扮應該要更多地被重視、被關注，結果卻因為小小小部分的提款機裝扮人士，變成了好像是大家關注的新竹市萬聖節，她要替活動承辦覺得非常的冤枉、遺憾。