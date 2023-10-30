藍白整合30日進入政黨協商階段，雲林縣長張麗善對此表示，看到2黨主席坐下來談，這是非常大的進步，可以說是非常理性的對話，透過平和的溝通管道，表達2黨對於台灣未來要走向什麼方向，這很符合全民期待，有了第1步，後續樂觀其成，希望日後透過溝通平台能有更多的共識。

張麗善說，中華民國在目前整個國際形勢當中，應該是要能夠開大門走大路，能夠有更大的格局與影響力，讓中華民國真正能夠走出去，參與各種國際會議，藉此好好與世界各國對話，但前提就是兩岸要和平。

張麗善提到，兩岸和平的話，我們未來在國際的立足空間就會愈來愈大，這也是許多民眾的期待，尤其我們這一代，為了要建構下一代更好的國際空間，這一代就要好好的思考中華民國的未來。所以藍白整合所談的內容，大家都樂觀其成。

至於未來藍白合的總統、副總統人選如何搭配？張麗善認為，目前先有1個溝通平台，有了這個管道，未來藍白合總統、副總統人選，可以透過政黨協商、民調或投票方式來進行，選出最適合且能夠贏得勝利的人選，大家好好的協商，團結合作是最重要的。

張麗善強調，因為藍白的立場都是一致的，就是希望政黨輪替，這是現在全台灣超過60％以上鄉親的共識，也是大家最大、最重要的一個共識，希望未來能持續朝向這個方向走，贏得最後勝利。

地方政壇人士指出，黃凱為無黨籍，但長期與國民黨走得比較近，屬於泛藍，對於明年總統、立委大選藍營的團結，會有整合上的助力，不過中央級的選舉與地方型選舉不同，意識形態影響比較大，後續有待持續觀察。