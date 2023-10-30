選戰進入倒數，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲今(30日)進行政黨協商會議，朱致詞時提及，一黨獨大時代結束，會後藍白也達成四點共識。對於今日的協商，前立委蔡正元今在政論節目中對此分析，雙方面談的「還算可以」。

朱立倫說，兩黨今天達到兩大目標，第一是理念合作，非常重要，無論是第三波民主或共同政見、理念合作；第二是確認國會合作，這兩項都已完成。但今日雙方達成的4點共識未包含在野最強候選人的產生方式。

蔡正元在《新聞大白話》中談到，朱立倫說一黨獨大時代結束，給予朱高度肯定，但希望他說到做到，至於要結束一黨獨大，沒有第二條路，很簡單就是藍白合，不然綠會繼續8年，此事考驗朱侯柯，雙方今天談的「還算可以」。

不過，蔡正元說，自己在今年6月初就公開判斷，應該要「柯侯配」是唯一勝選模式，雖然今天有民調說「侯柯配」較高，但他認為，「柯侯配」還是唯一勝選，且不組聯合政府就不必「柯侯配」，有聯合政府，政黨合作才有調整基礎。

至於組聯合政府，蔡正元認為，那就要把架構、理念、目標等講清楚，尤其是法國可以參考，如柯文哲所說「今天會議最大的歷史意義可以養成合作的文化」，那麼民眾黨、國民黨都不會一黨獨大。他也說，知道國民黨基層有些不滿，就說不要合，我們自己團結就會勝選，但他坦白講「會輸的一蹋糊塗」，連立委都會陪葬，因為很多人不會出來投。