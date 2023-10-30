苗栗縣泰安溫泉水質屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，享有「美人湯」美譽，為擴大行銷溫泉季的觀光效益，縣府今年結合業者推出「住」「柿」大吉活動-【溫泉住宿│我送甜柿】、「苗栗泰安享泡湯 萬元入湯金大放送」活動，縣長鍾東錦誠摯邀請全國遊客來苗栗泡湯、嚐美食、賞山林美景，進行一場療癒身心的美好旅行。

享受與山林共鳴的舒適溫泉體驗。（圖／苗栗縣政府提供）

「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「2022-2023台灣好湯-金泉獎」票選活動，在台灣19大溫泉區再度榮獲「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎殊榮。

縣府為擴大溫泉觀光季宣傳效益，以「泉柿原味」為主軸，推出「住」「柿」大吉活動-【溫泉住宿│我送甜柿】，結合增設泰雅文物館第二溫泉煮蛋池完工啟用打造觀光新亮點，期望吸引遊客來到苗栗享受人文美景，體驗獨特的「旅湯文化」。活動期間發放600張的100元抵用券，結合泰安鄉溫泉9家飯店，推出「住」「柿」大吉活動-【溫泉住宿│我送甜柿】，即日至11月20日到飯店住宿，每房贈送1顆香脆甜美甜柿，送完為止。

另外，更加碼推出「苗栗泰安享泡湯 萬元入湯金大放送」活動，即日起到113年2月底止，在泰安、大湖、苑裡及南庄各溫泉區域等合法溫泉旅宿特約店家，單筆消費金額滿1,500元以上即贈送入湯金＄200元，數量有限，送完爲止。泡湯金使用期間至113年6月30日止，歡迎全國遊客踴躍參加。

泰安溫泉湯區結合山與溪的自然景觀，遊客在山林之中享受悠然自在的放鬆。（圖／苗栗縣政府提供）

縣長鍾東錦表示，泰安擁有優質的溫泉和舒心設施外，還有得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、著名的周邊旅遊景點與美食，是台灣數一數二優質溫泉重鎮，本次「泉柿原味」結合甜柿及泰安溫泉區特色美人湯溫泉和原鄉文化，塑造極具地方特色溫泉活動，讓更多人看到苗栗溫泉獨特魅力。

更多活動詳情資訊可搜尋「苗栗文化觀光旅遊網」及「苗栗玩透透FB粉絲專頁」。（苗栗縣政府廣告）