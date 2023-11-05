高雄市政府社會局家防中心今天在旗山社福中心辦理新住民親子手作趣味活動，圖為親子進行動式桌遊。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府社會局家防中心今天在旗山社福中心辦理新住民親子手作趣味活動，邀請新住民親子共30人參與，講師帶領親子以家庭衝突行動劇的演繹方式，同理彼此角色想法；此外，以圖卡彩繪、毛球製偶製作互動式桌遊、製作水果大福，大小朋友們都躍躍欲試，玩得不亦樂乎，每個人臉上洋溢開心又幸福的笑容。

參加活動的新住民家庭相當多元，有馬來西亞、香港、中國、越南、印尼、菲律賓等，其中小亞是一位長期遭受丈夫無止盡謾罵的精神暴力及經濟控制的新住民婦女，孩子也因長期目睹小亞受暴而影響生活，她在社工支持陪伴下決心帶著小孩脫離暴力環境，獨立生活，而社工也協助提供經濟、法律及心理輔導等資源，更透過學校老師合作，幫助孩子穩定就學。

高雄市社會局表示，新住民家庭因語言及文化習俗差異，使得生活面臨更多挑戰與壓力，家防中心在服務過程中，觀察新住民忙於生計情況下，鮮少主動參與社會活動，亦甚少有親密的親子互動時間，在教養子女時經常因與夫家觀念差異而引發衝突，進而遭受暴力對待。

家防中心每年舉辦受暴新住民家庭親子活動，期能提升新住民家庭學習正向互動經驗及強化暴力防治預防知能。

高雄市家防中心表示，新住民家庭親子活動除讓新住民家庭瞭解高市家庭暴力防治正式資源外，同時，透過家庭親子間的相互學習、互動交流與分享彼此經驗生活，讓新住民家庭可以成為彼此的非正式社會支持，使得社會安全防護網更加綿密牢固。

家防中心呼籲，若發現周遭有家庭暴力事件，可透過110報警或113保護專線進行通報，後續社工可介入提供協助。