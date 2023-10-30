「微熱山丘」蘋果酥選用日本青森紅玉蘋果，每一口都能嘗到甜中帶酸的多層次風味。(微熱山丘提供)

蘋果酥外包裝結合御守造型，民眾品嘗蘋果酥後，可沿著紙製外包裝裁線剪出御守，寫下祝福，透過御守，將祈願傳遞出去。(微熱山丘提供)

疫後旅遊市場大爆發，連帶拉抬伴手禮商機。知名烘焙品牌「微熱山丘」，嚴選日本青森紅玉蘋果製成風味迷人的蘋果酥，並換上全新平安御守包裝，將盒裝設計結合御守造型，於歲末之際化身保庇法寶，讓粉絲品嘗日常甜點也能寫上真誠祝福，為親友傳遞滿滿「蘋」安祝福。即日起民眾於門市購買蘋果酥6入裝或10入裝，即贈送青森紅玉蘋果1顆。

日本青森縣得益於涼爽氣候，為日本蘋果的富饒產地，每顆紅玉蘋果經由農民悉心照料，確保都均勻受光，讓果實呈現鮮紅色澤。「微熱山丘」嚴選青森紅玉蘋果製成蘋果酥，紅玉蘋果經由糖漬慢煮後，果實的自然酸甜和果丁的清脆口感，被完美封存於深紅色的蘋果醬中，每一口蘋果酥都能嘗到甜中帶酸的多層次風味。

為了帶給消費者耳目一新的驚喜，「微熱山丘」將蘋果象徵平安的寓意，以繽紛插畫融入祈求交通、旅遊平安等元素，推出全新小包裝設計；更巧妙結合御守造型，讓民眾品味蘋果酥之餘，可沿著紙製外包裝裁線剪出御守，寫下祝福，透過御守，將祈願傳遞出去。

此外，平時也可將「蘋」安御守當作書籤或作為盆栽掛飾，為日常加持，外出除了隨身放包包，亦能夾進護照時時回憶旅途喜悅，或蓋上戳章化作紀錄旅遊足跡的明信片，民眾品嘗蘋果甜點後，也能將「蘋」安帶著走。送禮自用兩相宜。

10月正值青森蘋果採收季，處處結滿紅寶石般的蘋果，「微熱山丘」也將蘋果季帶來台灣，即日起體驗門市奉茶將以蘋果酥搭配紅玉紅茶，民眾於門市購買蘋果酥6入裝或10入裝，即贈青森紅玉蘋果1顆。若於官網消費達1314元，品牌免費送平安御守小包裝，傳遞給顧客平安一生一世的美好祝福。