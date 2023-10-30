新北市土城國中爆出學生未依規定填寫考卷，家長找議員「幫忙」要求送分，事件曝光引發譁然。新北市教育局今（30）日下午報告，表示決議後回歸規定，該扣分就是扣分。

國民黨團新北市議員江怡臻、陳偉杰今在新北市議會質詢，詢問土城國中事件，新北市教育局長張明文下午報告，表示經過督學與業務科訪談後，認為學校的評量委員機制修正相關處理辦法是可以的，但應需要在下次段考才能執行，此次段考爭議需回歸違規該扣分就是要扣分。

代理市長劉和然則說，政治力不介入校園，不應該也不存在，加上成績部分也代表同儕相互關係。此次事件就是自然方式處理，沒有特別關心，尊重學校處理。

劉和然說，目前受影響的就是24位學生，「簡單來說，委員會做的決議是第一次段考，可不可以不要懲罰這麼重，教育來說我們尊重，但不能用在這次」。

江怡臻要求教育局，不要因為預算審查在即就受到壓力，議員林銘仁也說，有些事該做，有些事不該做，要知道怎樣的行為會對小孩造成不良影響。

陳偉杰則認為民代本來就有監督權力，但不能過度干涉，他說，民代接受陳情時可能會基於壓力轉傳給相關局處，「但教育局不能就這樣轉傳，給學校、給家長壓力」，要明確告知民代沒辦法處理，不是就這樣轉傳給學校。