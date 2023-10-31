藍白合政黨協商階段，其中一大共識為立委選舉合作，國會席次最大化，其中立院龍頭也需討論。因應未來可能三黨不過半的國會生態，前立法院長王金平因為藍白都能喬，被黨內點名是最佳人選，對此王金平31日受訪表示，沒有人來告訴他這事，不過王也說，理念上大家都有共識，國會本來就要合！

王金平今上午出席第二屆中道高峰會，會前受訪被問及藍白合，王金平說，理念上大家有共識，國會本來就要合，大家一致共同推動理念，在國會讓他變成政策後通過。至於是否有意願重返立院龍頭，王金平則說，沒有談到這個問題，「也沒有人來告訴我這個事。」

政黨協商中，也有提到總統應赴立法院進行國情報告，對此王金平說，他相當支持，相信國人應該都會支持，憲法規定上，立法院有所要求，總統就可做國情報告，但是沒有規範一定要接受，或是必須定期報告，這個方面要看看未來針對憲法跟相關法律怎麼規定。

至於政黨協商談好了立委，但未談到總統人選，對此王金平說，他很早以前就說，肯定會合，現在看起來，發展的結果也趨於樂觀，至於認為「藍白合期限」是何時？王金平笑稱，反正在正式登記之前，「如果談不攏就等於完蛋啦，但現在應該是趨於成功比較多啦。」