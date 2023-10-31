高雄市前市長韓國瑜日前在造勢場合上，分享了「猶太兄弟」的故事，沒想到卻被退役陸軍少將、無黨籍桃園市議員于北辰砲轟「當場吐血」，引發不少網友批評，更有網友指于當初是靠韓流打開知口度的。回顧過去，于北辰有段時間確實相當力挺韓國瑜，曾幫忙站台、聲援韓，如今立場轉變之大，令人吃驚。

韓國瑜日前在桃園的造勢大會上，分享了二戰前後1對波蘭猶太人兄弟的故事，遭于北辰批評，聽完這比喻後「當場吐血」，他並強調，自己永遠跟土地、人民與國格站在一起，「苟安的事，人不要做」。

于北辰2019年上《新聞深喉嚨》聲援韓國瑜。（圖 / 擷取自中天YouTube）

不過，過去在還是國民黨籍、「韓流」熱潮正鼎盛時，于北辰曾多次幫韓國瑜站台、聲援，首先在2019年4月，韓在談到國軍軍法相關問題，因發表「太監穿西裝」說、與總統蔡英文槓上時，于曾在中天政論節目《新聞深喉嚨》聲援韓，指出在廢了軍檢署後，國軍幹部成了紙老虎。

韓國瑜2019年10月31日在平鎮造勢時，于北辰就站在他一旁。（中時資料照，邱立雅攝）

2019年11月，于北辰主持韓國瑜桃園造勢大會時砲轟，桃園被多名「鄭氏」挾持，高喊帶來3000億建設，卻看不到，他除呼籲民眾，立委要選萬美玲、總統要投韓國瑜，也砲轟蔡政府，把韓照顧學子的政策，說成學生會「套利」，怒嗆「把人民當賊的政府我們不需要」。

于北辰（左）現身詹江村直播影片。（圖片摘自詹江村Youtube直播）

最後，在2020年6月罷韓通過、許崑源墜樓身亡，時任民進黨桃園市議員王浩宇在臉書發表了爭議的「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」貼文後，于北辰曾和國民黨桃園市議員詹江村一起在王的服務處外抗議，當時于在詹的直播中向網友喊話，趕快去參加王的罷免連署，要讓他知道，中壢人很不爽、不是玩假的。

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