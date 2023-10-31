民眾黨總統參選人柯文哲先前表示，農民保險就是只要從事農業就會支付保證薪，農產沒有仍會給薪水，認為是大撒幣。對此，綠委洪申翰認為，農民相對弱勢，政府提供生活基本收入保障，但在柯眼中，農民只是犧牲國家利益的一群，柯對於弱勢者歧視、刻薄，相當不可取。

洪申翰說，柯對弱勢者的歧視不是第一次，副總統賴清德今年6月提出私校學費補助，柯就批評是齊頭式大撒幣，即便該政策獲得很多教育學者的支持，柯反對的理由一樣是為了少數利益犧牲多數利益。

洪申翰指出，柯文哲沒有想要搞懂「三保一金」農民福利制度，只是覺得不該花錢在農民、私校補助身上，認為這就是浪費錢、大撒幣，犧牲國家利益，也難怪柯文哲在規畫社宅時，要求時任都發局長林洲民「不必蓋那麼好，這些人不必住那麼好」，不僅歧視、刻薄弱勢者，甚至剝奪台灣福利社會生存權，柯應說清楚，當選總統後是否把農民保險、農業保險、退休儲蓄制度、私校補助取消。

立委莊瑞雄說，「三保一金」農民福利制度，包含農民健康保險、農民職災保險、農業保險、農民退休儲金，農民相對都要提撥自付額，不是柯所說的大撒幣，當初國會各黨各派都支持，不知為何在柯眼中變成大撒幣。