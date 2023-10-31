鴻海受中國大陸官方展開稅務及用地「雙線」調查消息影響，近日股價一路走跌，30日市場傳出因地緣政治及低良率等因素，使輝達（NVIDIA）終止鴻海B100晶片模組認證，緯創將重獲所有訂單，外資大賣使股價重挫下探近34月低點，市值滑落至第三。

對此，鴻海罕見發表聲明，指出目前市場對集團營運有許多臆測，影響資本市場運作，而經營團隊對各項業務均有充分掌握，也持續與外界溝通說明公司立場及經營現況，強調目前運作正常，呼籲外界對鴻海營運應有信心，且勿傳播謠言。

投顧法人指出，鴻海已否認掉單傳言。細究相關傳言，黃仁勳甫於鴻海科技日站台力挺，因地緣政治因素掉單可能性低。而以鴻海的代工能力，因低良率掉單可能性低，且若因難度高導致良率不佳，理應增加二供支援，否則全綁獨家供應風險更大，此原因可能性亦低。

據媒體報導指稱，輝達執行長黃仁勳日前出席2023鴻海科技日（HHTD23）後，敲定北美地區的最高階H100 AI伺服器模組訂單，將全數交由鴻海墨西哥、美國與台灣新竹等地工廠生產，而業界最關注的輝達B100晶片模組訂單，後續也有機會由鴻海統包。

整體而言，投顧法人認為，鴻海近期利空除了中國大陸查稅，近期基本面貧乏、蘋果iPhone銷售不如預期，加上市值大、新台幣貶值，導致鴻海成為外資提款對象，即使有買盤意圖承接，考量選擇因素亦不想在此攪和。

由於近期基本面題材貧乏，且智慧手機影響營收達5成水準，投顧法人認為鴻海股價短期仍會低檔震盪。不過，依過往慣例判斷，80～100元的股價區間為過往中長線低檔區，適合中長期布局投資需求，維持鴻海「買進」評等。