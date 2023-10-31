美國科羅拉多州法院今天開始審理一項訴訟，這項訴訟以美國前總統川普違反就職宣誓參與叛亂為由，要求剝奪他競選總統的資格，試圖阻止川普角逐2024年總統大選。

法新社報導，這是尋求阻止川普參選的多起類似法律行動之一，最終可能交由保守派占多數的美國聯邦最高法院做出裁決。美國聯邦最高法院目前由6名保守派大法官和3名自由派大法官組成。

總部位於華盛頓的華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW）在科羅拉多州提起這項訴訟，聲稱川普沒有資格再次競選總統，因為他的支持者在2021年1月6日襲擊美國國會大廈。

這個政府監督團體根據1861年至1865年南北戰爭後通過的美國憲法修正案提起訴訟，法律學者對此意見嚴重分歧。

美國憲法第14修正案第3款規定，若曾宣誓支持並捍衛美國憲法，而後參與「作亂或反叛」，則不得擔任公職。

這項修正案在1868年通過，目的在於防止支持蓄奴的南方邦聯（Confederacy）擁護者被選入國會或擔任聯邦職務。

華府公民道德責任組織代表6名科羅拉多州選民，向這個州的最高選務官員、也就是州務卿請願，要求將川普排除在明年總統大選的選票之外。

華府公民道德責任組織律師歐爾森（Eric Olson）在直播聽證會的開場陳詞中表示：「川普煽動暴徒攻擊我們的國會大廈，以阻止憲法規定的政權和平轉移」。

歐爾森說：「1月6日是一場違反憲法的暴動。川普參與了這場暴動。」

他說，「我們來到這裡，是因為川普聲稱在這一切之後，他有權再次擔任總統」，但我國憲法規定他不能這樣做。

代表川普的前科羅拉多州州務卿蓋斯勒（Scott Gessler）反駁說，這項訴訟「反民主」，敦促法官予以駁回。

蓋斯勒說：「在應由何者領導我國這件事上，做決定的是美國人民。我們有選舉。」

他說：「這是一樁尋求干擾總統大選的法律案件。」