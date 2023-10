美國科羅拉多州法院今天開始審理一項訴訟,這項訴訟以美國前總統川普違反就職宣誓參與叛亂為由,要求剝奪他競選總統的資格,試圖阻止川普角逐2024年總統大選。

法新社報導,這是尋求阻止川普參選的多起類似法律行動之一,最終可能交由保守派占多數的美國聯邦最高法院做出裁決。美國聯邦最高法院目前由6名保守派大法官和3名自由派大法官組成。

總部位於華盛頓的華府公民道德責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)在科羅拉多州提起這項訴訟,聲稱川普沒有資格再次競選總統,因為他的支持者在2021年1月6日襲擊美國國會大廈。

這個政府監督團體根據1861年至1865年南北戰爭後通過的美國憲法修正案提起訴訟,法律學者對此意見嚴重分歧。

美國憲法第14修正案第3款規定,若曾宣誓支持並捍衛美國憲法,而後參與「作亂或反叛」,則不得擔任公職。

這項修正案在1868年通過,目的在於防止支持蓄奴的南方邦聯(Confederacy)擁護者被選入國會或擔任聯邦職務。

華府公民道德責任組織代表6名科羅拉多州選民,向這個州的最高選務官員、也就是州務卿請願,要求將川普排除在明年總統大選的選票之外。

華府公民道德責任組織律師歐爾森(Eric Olson)在直播聽證會的開場陳詞中表示:「川普煽動暴徒攻擊我們的國會大廈,以阻止憲法規定的政權和平轉移」。

歐爾森說:「1月6日是一場違反憲法的暴動。川普參與了這場暴動。」

他說,「我們來到這裡,是因為川普聲稱在這一切之後,他有權再次擔任總統」,但我國憲法規定他不能這樣做。

代表川普的前科羅拉多州州務卿蓋斯勒(Scott Gessler)反駁說,這項訴訟「反民主」,敦促法官予以駁回。

蓋斯勒說:「在應由何者領導我國這件事上,做決定的是美國人民。我們有選舉。」

他說:「這是一樁尋求干擾總統大選的法律案件。」