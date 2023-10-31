國民黨台南市第一選區立委參選人周宏昌（右一）說，他日前看到一位懷有身孕的婦女，挺著大肚子在加油站打工，讓他感觸很深。（周宏昌提供／張毓翎台南傳真）

台灣正面臨嚴重的少子化國安危機，國民黨台南市第一選區立委參選人周宏昌說，他日前看到一位懷有身孕的婦女，挺著大肚子在加油站打工，讓他感觸很深；年輕人不敢生小孩，很大原因是怕養不起，其次是產假太少，他主張台灣應修法，將產假由現行的8周增至6個月，讓辛苦媽媽們身心健康獲更大保障。

根據勞基法規定，女性勞工分娩前後，應停止工作，給予產假8周。周宏昌批評，各國的產假政策中，台灣的產假在已開發國家裡稱得上是「敬陪末座」，台灣現在的產假只有8周，很多家庭職業婦女面臨著不工作就沒收入，未來怎麼養孩子？所以孕後期還需要堅持上班和照顧家庭。

周宏昌還說，對岸的全薪產假至少98日；難產者，增加產假15日；多胞胎生育者，每多生育1個嬰兒，增加產假15日；晚育者，增加產假30日；事實上晚育的職業婦女越來越多，所以實際產假是120日。

「台灣孕婦真的很不容易！」周宏昌認為，只有8周的產假是絕對不夠的，他主張幸福台灣的願景，以及要解決少子化的國安問題確實有很多環節，必須立刻檢討改進，就從最根本的延長產假至6個月做起，讓女性工作者及其新生兒的身心健康獲得更多的照顧。