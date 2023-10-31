不少人都喜歡喝果汁，認為既方便又能獲得水果的營養價值，但小心恐對身體造成負面影響。對此，營養師陳詩婷表示，水果打成汁後，營養其實差很多，並指出不建議果汁取代水果的關鍵原因，包括維生素C、膳食纖維與植化素流失，且血糖容易飆升，以及不自覺攝取過量。若就是愛喝果汁，她也提供2招解決，即整顆水果或與其它食材，如無糖豆漿、蔬菜等一起攪打。

陳詩婷在臉書專頁「陳詩婷 營養師」發文表示，水果在攪打過程中，除了有部分營養素流失外，對身體反而變成一個負擔。並整理出下列4個不建議果汁取代水果的原因：

1、維生素C流失：水果一旦榨成汁，接觸空氣的面積增加，會造成維生素C加速氧化，放越久，氧化速度越快。

2、流失膳食纖維與植化素：若為了口感考量濾掉果渣，等於也將水果所含的膳食纖維、植化素等營養素也一併濾掉，其具有穩定血糖、降低膽固醇、幫助清除自由基等重要作用。這也說明為何經常喝果汁者，血糖很容易不穩，肥胖比例也比較高。

3、血糖容易飆升：水果榨成汁後，分子變小，裡頭的果糖會變得很容易吸收，使血糖快速飆升；再加上喝果汁的速度很快，當果糖快速進到腸胃道，會使大量胰島素大量分泌，長期下來，容易造成胰島素阻抗、也容易得到糖尿病。

4、不自覺攝取過量：連續吃2顆柳丁會讓人有飽足感，但若將柳丁榨成汁，得用4顆才會讓人感到滿足。所以常喝果汁者，常不知不覺吃下過量水果。

若就是喜歡喝果汁，陳詩婷建議可嘗試2做法，其一是將整顆水果放入果汁機攪打，達到穩定血糖的目標；一些難以咀嚼的部位，如葡萄皮、葡萄籽、蘋果皮等，不妨也一起加入，可以吃到平常難以攝取到的營養素。

另一個是與其它食材一起攪打，陳詩婷說，與無糖豆漿一起打，可減少血糖上升速度；也建議可加蔬菜，例如紅蘿蔔、西洋芹菜等，除了增加纖維質的攝取，也能提高飽足感。