台東縣政推出《慢享果好日》2024台東良品月曆，分為月曆及桌曆2款，11月代表性物產為洛神花。（蕭嘉蕙攝）

2024台東良品月曆插畫頁運用裝飾性藝術繪製，風格復古華麗，掀開下頁則為精美物產實品照片，滿足老少喜好需求。（蕭嘉蕙攝）

迎接歲末年終，你家換上水果月曆了嗎？台東縣政府向「台灣經典水果月曆」致敬，今推出「2024台東良品月曆」，精選12種台東農產作物，運用照片與插畫雙形式呈現，另有全插畫款桌曆，風格復古華麗，盼以設計力掀「閱曆」熱潮。

台灣素有「水果王國」美譽，精美又喜氣的「水果月曆」深受歡迎，堪稱年節送禮首選。以農立縣的台東縣，今年特以「台灣經典水果月曆」為設計靈感，由玩美文創設計操刀，推出《慢享果好日》2024台東良品月曆，囊括釋迦、紅藜、枇杷、紅烏龍、金鑽鳳梨、夏雪芒果、金針、咖啡、稻米、洛神及肚臍橙等，分別代表12個月中當令且具代表性的物產，分為桌曆與掛曆2款，可置放、懸掛，提升生活實用性。

紅藜物產代表業者羅英惠表示，以前月曆看到的都是水果，「沒想到紅藜也能登上月曆」，真的很美。

玩美文創主理人連國輝表示，月曆插畫部分運用裝飾性藝術繪製，帶有古典、經典及復古的風格，透過強烈的線條和手繪的筆觸，展現台東農產作物不同的美；另外，掀開插畫頁，即可見下頁的實物照片，滿足老少喜好需求。

連國輝表示，手機逐漸取代紙本月、桌曆，盼透過設計力，重新點燃民眾「閱曆」的習慣。

台東縣文化處表示，總計印製月曆8000份、桌曆2000份，將開放台東在地商家限量販售，欲購買的民眾可關注台東縣政府文化處粉絲專頁。