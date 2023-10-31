雖然今（31）天才是萬聖節，但不少地方已在周末假日時提前舉辦。一名女網友透露，日前男友騙她要加班，沒辦法帶她的兒子參加活動，結果最後被她發現，男友竟是去陪「前妻的孩子」，引起討論。

一名女網友日前在「匿名公社」表示，男友騙她要加班，結果卻跑去陪前妻的小孩參加萬聖節活動，她兒子只能孤單的自己去玩，「看到兒子眼睛裡的失望，我心都碎了」。

該名女網友怒罵「都離婚了還糾纏不清，你要我怎麼相信結婚後你會對我跟孩子好？做不到就不要給承諾很難？渣男就是渣男，一張嘴就說謊，決定提出分手了，我跟孩子又不是非你不可！」

一篇文章引起許多人討論，說「人家有血緣關係耶」、「一個是親生孩子？一個不是親生孩子？其實還是真的會有差的」、「前妻的小孩不就是你男友的小孩嗎？」不過也有人提出「這個人在追求版主的時候說謊欸？如果一開始明說他還是會負起父親的責任，照顧前妻跟自己的孩子，版主是可以自己決定在這樣的條件下要不要答應他的追求，但男方明顯一開始說謊不是嗎？這是男方的問題吧？」

原PO也留言補充解釋，她雖然有小孩但沒有結過婚，而現任男友追求期間自己說不會跟前妻、兒子有牽連或糾纏，她才答應交往，且對方也已多次向她求婚，「我是氣他騙我，說好會跟她們斷絕關係，也說會把我兒子當親生的疼，希望我嫁給他，現在這樣對我，我能不氣嗎？」