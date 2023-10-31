柯侯在宜蘭同台參加活動，現場人潮壅擠。（吳佩蓉攝）

柯侯宜蘭同台現場人山人海 記者送醫OHCA「裝葉克膜」搶救中

藍白黨30日首次政黨協商，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜31日在宜蘭外澳同時出席活動，彼此間的互動引起各界關注。現場人山人海，其中1名記者狂冒汗、胸悶不舒服，搭上救護車時還意識清楚，到院後就失去呼吸心跳，經急救後轉院，已使用葉克膜在加護病房搶救中。

今日上午柯、侯同台出席外澳接天宮200周年慶典活動，吸引廟方人員、信眾及雙方支持者等各界人士到場關注，現場人聲鼎沸，不僅宜蘭駐地媒體出席，連北區各家媒體皆派員到現場支援採訪，拍攝期間相當擁擠，不少電視台記者扛著攝影機、汗流浹背，有人甚至在拍攝期間推拉跌倒。

其中1名約40餘歲電視台游姓男攝影記者在採訪期間，不時感到胸悶、冒冷汗、臉色蒼白，廟方驚覺有異便在中午12時30分許打電話向消防局報案，救護車於12時59分將他送達礁溪鄉杏和醫院，途中游男都意識清楚，到院後卻停止呼吸心跳，院方搶救後，立即將他轉院至羅東博愛醫院。

轉院途中，游男狀況急轉直下，車上就OHCA，遂就近轉送宜蘭市的國立陽明交通大學附設醫院，經院方搶救後，下午近3時裝上葉克膜，現仍在加護病房持續搶救中，游男的父親也在病房外手足無措，只能祈禱兒子有奇蹟出現。