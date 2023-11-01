由高雄市政府客家事務委員會舉辦的「杉林－六龜百年秘境古道」輕旅行，在10月29-30日揭開了客庄山區古道的神祕面紗，不僅沿途山林小溪舒緩了現代人緊張又繁重的壓力，一處處的景點也呈現出舊時經濟活動與原客交融的人文故事。

健行搭配歷史與生態解說（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

為推廣客庄觀光，客家委員會及高雄市政府今年特別規劃「高雄客庄嘉年華」系列活動，分別由高市府客委會與美濃、杉林及六龜等3區客庄公所連袂辦理，依不同時節透過3個客庄舉行「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地開園行銷活動」、「祭孔產業嘉年華」、六龜「解憂懷舊嘉年華」、「杉林－六龜百年秘境古道」輕旅行等主題活動，吸引在地青年回鄉參與，並結合在地店家推廣在地特色產品，讓大家在體驗客家文化的同時，也創造更大的經濟產值。

比對1871年英國攝影家約翰湯姆生所拍攝的照片（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

高市客委會主委楊瑞霞表示，為落實聯合國永續發展目標(SDGs)第3項良好健康與社會福利目標，特別於10月29~30日推出「杉林－六龜百年秘境古道」輕旅行，帶領民眾一同踏查百年古道，搭配歷史解說並參訪歷史場域池田屋及洪稛源商號，不僅讓民眾實地感受秘境所隱藏的歷史文化記憶，也能透過多采多姿的輕旅行，豐富心理與情感，強健身體機能與體力，報名行程一推出3日內報名額滿，相當受到歡迎。

茶師解說與示範如何沖泡山茶（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

除了踏查百年古道的神祕面貌外，這次遊程特別結合六龜在地茶農廠「欣園製茶」來場茶席體驗，品嘗六龜山茶獨特的層次韻味；滑入荖濃溪畔不老溫泉，享受碳酸泉舒筋活血；禮訪7層樓高的國寶級「六龜大佛」，欣賞佛像精湛的工藝之美；一探臺灣最「金碧輝煌」的宗教殿堂－神威天台山，感受園區怡然自得、恬靜沉靜的氛圍；最後在美濃客家文物館志工們專業的導覽及愉悅的紙傘DIY彩繪體驗下，結束遊程，參加的民眾個個大呼不虛此行，期待再訪高雄客庄風情。