呂學海成柯文哲政見會坐上賓 柯辦反批洪申翰詐騙集團

民眾黨總統參選人柯文哲今舉行「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，會中邀請台灣碳淨零學院理事長呂學海。但綠委洪申翰質疑，呂學海曾被踢爆，侵占行政部門補助款，甚至積欠薪資，柯文哲是要為他的這些不法行為來背書嗎？柯辦反批，洪申翰「只剩忠誠、沒有初衷」，這難道不是另類詐騙集團？呼籲洪申翰找回初衷，正視能源政策、環境永續議題。

柯文哲競辦發言人吳怡萱表示，今日「淨零碳排 永續台灣」記者會，柯文哲提出六大氣候政策核心目標，主張務實減碳、永續經營，並點出蔡政府現階段因為錯誤的能源政策，孤注一擲緊抱非核家園神主牌，卻沒有正視錯誤的政策造成能源、國安危機。洪申翰身為執政黨的委員沒有針對問題解決問題，反而顧左右而言他，刻意轉移焦點。

吳怡萱強調，許多海洋生物對於減碳、固碳能發揮功效，藻礁就是其中之一。洪申翰委員曾擔任綠色公民行動聯盟副祕書長，過去聲援藻礁，帶隊高喊「非核減煤救藻礁」，卻在加入民進黨擔任不分區立委後，忘記過去的初衷，堅持在三接公投上與環保團體站在對立面，顯見洪申翰「只剩忠誠、沒有初衷」，這難道不是另類詐騙集團？呼籲洪申翰找回初衷，正視能源政策、環境永續議題。