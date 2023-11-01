2024總統大選持續倒數，藍白總統參選人侯友宜、柯文哲選情成麻花捲，民進黨台北市議員、立委參選人「大柯黑」王世堅今(1日)盤點過去批評柯文哲的語錄，大酸柯是詐騙集團，沒有中心思想、又瞎又混。對手游淑慧則嘲諷王世堅是「政治老戲骨」，笑臉翻臉一瞬間，看到藍白合有可能就從「蹭柯」轉回「柯黑大將軍」，對柯的態度比月亮還多變。

王世堅今在臉書貼出4張「柯學家」哏圖並談到，「大概因為我最早看破柯文哲手腳，所以許多網友稱呼我為始祖柯黑、柯黑大魔王、大柯黑…等等。其中我最喜歡『柯學家』這個稱呼。因為這表示網友有看到我對柯文哲的批評都是有根據的、經得起驗證的，就像是一位真正的科學家。所以，感謝網友稱呼我為柯學家，我覺得很榮幸。」

王世堅也指出，「現在柯文哲要選總統，還是在用他一直以來詐騙集團的手法。藍白合不合，我不擔心。我只關心台灣人民能不能選出會做事的人。」

而王世堅哏圖則整理過去批評柯文哲的經典語錄，如「我預言柯文哲必組黨，因為騙子的終極目標就是組一個詐騙集團，他是獨騙騙不如眾騙騙」、「柯文哲沒有中心思想，沒有核心價值。他是唯一受到國台辦認證，發言非常妥當的政治人物，根本就是中共金孫」、「郭台銘很瞎，自以為是；侯友宜很混，準備不足。柯文哲又瞎又混，瞎混柯文哲天下第一」、「柯文哲任內治安、消防、交通安全皆不及格，死傷人數創十多年來新高，我送『最差市長獎』給柯文哲為這八年留做紀念」。

不過王世堅的對手，台北市議員、國民黨立委參選人游淑慧嘲諷，「大家都知道政治上沒有永遠的敵人或朋友，但王世堅議員對柯文哲主席的態度真是比月亮還多變。」

游淑慧指出，為爭取柯粉支持，王世堅今年6月在節目上說4任台北市長中，柯文哲是他心目中分數最高的市長，但10個月之前，王世堅才頒給柯「最差市長獎」。過去王世堅靠質詢時送禮給柯文哲攻佔不少版面，8月時說柯要賣禮物是「真心換絕情」，到這個月又在臉書發文談送柯的「6大好禮排行」搏眼球。

游淑慧批評，「蹭柯」不手軟的王世堅議員在看到藍白合有可能後，今天立刻無比絲滑的轉回「柯黑大將軍」的角色，發文痛批柯文哲是詐騙集團，彷彿是愛你不到、砍你兩刀。不愧是政治老戲骨，笑臉翻臉一瞬間。