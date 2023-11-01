睡死路中…高雄警破窗逮「酒駕毒蟲」，女網友歪樓：天菜帥警！(翻攝畫面)

高雄一名40歲林姓男子，今（1日）上午9時許，駕駛白色休旅車行經新興區中山一路，車輛突然停在路中央一動也不動，擋住後方多車行進，警消到場破窗搶救，才發現林男竟是因酒醉睡著，並在車內發現2包三級毒品，罪加一等。而警方搜救畫面曝光後，因值勤員警實在太「天菜」，讓不少女網友歪樓。

據了解，新興分局五福二路派出所今（1）日上午9時獲報，稱有一輛白色自小客車停在路中沒有前進，員警立即趕赴查處。

經警方到場瞭解，該車駕駛睡著不醒人事，警方擔心駕駛發生意外，呼叫消防人員到場持工具破窗搶救，才發現林姓駕駛（40歲）是因不勝酒力睡著。

警方破窗後試圖叫醒林男，林男驚醒後不慎鬆開煞車與警車輕微碰撞，警方隨即對其實施酒測，酒測值達0.88、已明顯超標，立即依公共危險罪現行犯將其逮捕，另在車上找到三級毒品愷他命2包（7.89公克），將另針對林男持有毒品部分一併帶返所調查。

新興分局呼籲，酒後駕車是為人所唾棄的違法行為，民眾切勿貪圖一時方便、酒後駕車，本分局會透過強力執法與宣導防治，全力取締酒駕不法，以維用路安全。

派出所顏值擔當的兩名員警陳里揚、林致江，被民眾取名為「韓系歐巴」及「鄰家男孩」。(警方提供)

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