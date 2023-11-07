港務公司與英國最大港口公司「英國聯合港口公司」，於今日下午於高雄港旅運中心舉辦合作備忘錄簽署典禮，英國聯合港口公司，為英國最大港口公司，掌握英國四分之一的海運貿易市場，簽署合作備忘錄後，開啟雙方就浮動式風電於港埠基礎設施的資訊交流與經驗分享。

英國的港口是由五大港口公司運營，英國聯合港口公司為英國最大港口公司，管理英國21座港口，提供約20萬個就業機會，掌握英國四分之一的海運貿易市場，為能源、郵輪、貨櫃、農產品、汽車、森林產品和鋼鐵產業提供服務，所擁有的21座港口均鄰近英國主要風場，為各風場開發商提供客製化設施以滿足需求。

此次合作備忘錄簽署儀式選定在高雄港旅運中心，7日下午由台灣港務公司鄭淑惠業務副總經理及英國聯合港口公司離岸風電部門總監Andy Reay代表簽署，港務公司董事長李賢義、外交部歐洲司副祕書長李秀窈、英國在台辦事處代表鄧元翰及英國聯合港口公司總監Andrew Harston擔任簽署見證人。

面對全球因溫室氣體排放造成氣候變遷及環境急遽惡化，淨零碳排已成為必然的趨勢，而「離岸風電」作為潔淨、環保、可再生的新能源，對減少碳排放及改善空氣品質等各方面有著重要作用，為能源轉型中不可或缺的角色之一。李賢義強調，「港口」在離岸風電產業發展扮演關鍵要角，台灣國際商港未來如何因應浮動式風電發展所需的港埠基礎設施，為此次簽署合作備忘錄中主要交流重點，進而探討未來業務合作可能性。