現在酒店小姐也很競爭？有名女網友在網上PO文寫下「現在小姐不好當」，並傳上2張疑在酒店包廂內的照片，從畫面中可見有名穿著清涼的女子，在桌子旁表演「倒立、一字馬」超高難度的瑜珈動作，對此，其他網友驚見也紛紛留言表示「瑜珈的手倒立，這超難的耶」、「有舞蹈的功底」、「錢難賺餒」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳2張照片，從畫面中可見有名僅穿著白色性感內衣的長腿女子，腳上穿著近10公分高的高跟鞋，直接在桌子旁不僅倒立，還大秀「一字馬」的動作；超高難度的動作也讓原PO也在貼文寫下「現在小姐不好當」。

女網友拍下疑似酒店小姐在包廂內大秀「倒立、一字馬」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！

畫面一出，網友紛紛留言表示「這很猛欸」、「我以為是馬戲團表演，這小費應該有給的不少」、「都說了是秘密「不得作為公開上映使用」了，真的是太好了解決了我對於酒店多年來的疑惑！」、「第19招」、「這個該給小費，好辛苦」、「確定是小姐？說不定是喝醉的客人…」、「錢難賺餒」、「原來倒立跟翻跟斗不是傳說…這個太敬業了！」。

另外也有網友表示，「那個是瑜珈姿勢的頭倒立，難度極高核心要很強」、「瑜珈老師斜槓...」、「酒店體操隊」、「瑜珈的手倒立，這超難的耶」、「有沒有一種可能，不是小姐練體操，是體操選手轉行當小姐」、「工作那麼辛苦，還不忘練瑜伽強身健體」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！