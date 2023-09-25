38歲男星趙又廷和女神高圓圓結婚8年，育有一個寶貝女兒Rhea，一家三口十分幸福美滿。夫妻倆相當重視與女兒的相處時光，而高圓圓更是身體力行親自接女兒放學，穿著低調樸素的她也被捕捉到瑜伽褲搭配白襪拖鞋，騎著自行車載女兒回家，隨性模樣讓網友直呼：「超接地氣！」

43歲的大陸知名女星高圓圓，過去曾憑著亮麗外表入選大陸前50美，是大眾公認的女神，不過她近日被狗仔捕捉到獨自接女兒Rhea放學，只見她騎著自行車載著Rhea，身穿米色T恤，下半身則是緊身瑜珈褲搭配白襪與拖鞋，Rhea獨自坐在媽媽身前乖巧地喝水看書。貼文曝光後，高圓圓的自在隨性打扮被網友大讚非常有「鬆弛感」。

事實上，這已經不是高圓圓與趙又廷第一次被拍到接小孩，前陣子兩人才被捕捉到公園接Rhea，只見高圓圓張開手臂迎接女兒，沒想到Rhea竟然忽視媽媽，直接跑到趙又廷腳邊抱住大腿，而趙又廷順勢牽起女兒的手，高圓圓則走在前頭，一家三口漫步回家，互動相當溫馨。