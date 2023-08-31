近年健身風盛行，不少女性外出也會穿瑜珈褲，一名男子表示，搭捷運通勤看到旁邊的女子穿運動內衣、瑜珈褲，讓他不忍直視，批評「滿礙眼的」，問網友穿這樣出門是什麼心態？貼文上線，不少人認為真理褲更醜。

原PO昨（30）日於PTT八卦板指出，早上通勤看到一名女子穿運動內衣、瑜珈褲搭捷運，他能理解每個人都有穿衣自由，但路上這麼多女性，只看到一個女生把運動內衣、瑜珈褲當外衣穿，直言「滿礙眼的。」

原PO舉例，不論男女，正常人不會只穿泳衣就出門搭大眾運具，他問「女生只穿運動內衣和瑜珈褲出門，到底是什麼心態？」

貼文上線，網友反指真理褲更糟糕，「比以前真理褲好多了，真理褲超醜」、「我比較常看到運動內衣和真理褲的搭配」、「真理褲真的醜」、「瑜珈褲我還可以接受，但真理褲真的不行」。

另也有人勸原PO不要多管閒事，「身材不要太胖、太肉或太龍都可以接受」、「我勸你不要太多管閒事」、「管太多，住海邊嗎？」、「搞不好她要去上瑜珈課」、「正妹穿什麼都合理，我不會有意見」。