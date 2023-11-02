彰化縣伸港鄉西濱慶安水道水岸遊憩公園預計年底可完工驗收，彰化縣長王惠美（前排左六）等人2日到場了解工程狀況。（孫英哲攝）

彰化縣政府為提升西濱沿海觀光遊憩功能，斥資約5208萬元在俗稱白色海豚屋的伸港自然生態教育中心旁新闢「西濱慶安水道水岸遊憩公園」，彰化縣長王惠美今天前往視察。該公園預計今年底竣工驗收，目前彰縣府正舉辦網路投票命名活動，參加民眾有機會抽中500元禮券。

王惠美指出，縣府在白色海豚屋旁新建了1座長525公尺、寬51公尺、面積2.7公頃的多功濱海公園，還有占地約468坪的寵物公園、具地形變化的越野單車PUMP TRACK場地，以及有許多海洋造型遊具設施的海洋遊樂場，其中有寬約17公尺的大船造型溜滑梯及鯨魚造型攀爬遊具。

王惠美今天視察了解公園新建工程即將完工，她表示，公園建設完成後，縣府還規畫要興建1條景觀跨海橋，串聯烏溪自行車廊道、伸港自然生態教育中心、塭仔漁港、王功漁港、海空步道等知名景點，讓彰化61公里的海岸線成為鄉親最愛來的觀光休憩場所。

彰縣府目前正舉辦西濱慶安水道水岸遊憩新公園命名活動，第1階段網路命名投稿活動有5件作品從500多件投稿作品中脫穎而出，分別是「白色海洋公園」、「悠GO濱海公園」、「嬉濱海豚公園」、「西濱海fun公園」及「潮high公園」，即日起到11日前開放民眾網路投票，每人限投1票。

為鼓勵更多民眾投票選出最符合心目中的公園名稱，彰縣府將於活動結束將抽出10位參與網路投票民眾，可獲得500元禮券，詳細活動資訊內容可至「彰化縣政府網站」、「愛玩彰化FB粉絲專頁」，投票位置則在「愛玩彰化FB粉絲專頁」。