彰化1名羅姓男子，利用交友軟體LEMO以暱稱「猪超級猪」與未滿14歲少女小葳（化名）結識，佯裝為女性身分與小葳以閨密身分互稱，事後騙取小葳裸照，再以一人分飾二角色之模式，以「小沈」身分對小葳性侵得逞，事後又以裸照威脅發生性行為；小葳提告，彰化地院審理後，羅男犯三罪依分別量處有期徒刑7年2月、8年、9年，應執行有期徒刑11年。羅男不服上訴遭駁回。仍可上訴。

判決書指出，羅男於2022年9月間，透過交友軟體LEMO，以暱稱「猪超級猪」與小葳結識，並佯裝為女性與小葳以閨密身分互稱，小葳因此誤信「猪超級猪」為女性，羅男取得小葳信任後，於10月初某日，先傳網路下載的女子祼體給小葳，小葳因而自拍祼照傳給羅男。

羅男取得小葳信任後，以一人分飾二角色之模式，先以「猪超級猪」網友身分，向小葳佯稱：託「小沈」拿東西給她，小葳答應見面，羅男即以「小沈」身分，於2022年10月某日，開車至約定地點赴約，羅男待小葳坐入車輛後座後，即尾隨進入並將手伸入甲女褲子內，不顧小葳月經來以手抵抗，仍遭羅男指侵得逞。

羅男事後謊稱，「小沈」擅自取得小葳先前傳送的自拍祼照，小葳必須加「小沈」為好友，與小沈發生性行為，否則小沈會將自拍祼照拿去學校散布等語，致小葳心生畏懼，乃加「小沈」為好友，於2022年12月25日下午，在羅男車上遭到性侵。

法官審酌，被告為滿足一己私慾，漠視他人性自主決定權，以詐術使甲女自行拍攝性影像，且為逞私慾，並以公開甲女自拍之性影像要脅甲女，不顧甲之反抗，對甲女為性交行為，危害甲女之性自主決定權，殘害少年幼小心靈，依犯詐術使少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑7年2月，及對未滿十四歲之女子犯強制性交罪2罪，處有期徒刑8年、9年。應執行有期徒刑11年。可上訴。

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