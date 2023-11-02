阿喜（林育品）2012年被票選為宅男女神打開知名度，擁有漂亮臉蛋和火辣好身材。近日飛往南半球度假的她，也不忘曬出美照讓粉絲大飽眼福，變身迪士尼長髮公主上高塔，問大家「幾點爬上來？」。

阿喜近日到澳洲拜倫灣遊玩，今(2日)透過IG及臉書發文，分享一系列美照，畫面中她對著鏡頭擺出俏皮活潑表情，身穿粉色小可愛，露出胸前大片雪凝肌膚，高舉雙手瞬間，胸前深邃陰影秒現形，好身材藏不住。

阿喜近手一抬，好身材藏不住。（圖／翻攝自阿喜臉書）

她撩問大家「有這樣的高塔公主，你幾點爬上來？」，由上而下的壞壞視角，引發粉絲集體暴動，狂喊「再給我兩分鐘」、「現在就上來」、「等我我現在爬」、「好辣」、「當蜘蛛人秒爬上去」。

阿喜前年9月與男星無尊戀情曝光，穩定交往至今，兩人鮮少在社群平台公開放閃，阿喜曾說過認為感情是私事，不喜歡攤在陽光下，如果太聚焦，感情發展會有壓力「我們都不是會放閃的人，一方面也擔心不符合大家期待，反正就是順其自然」。