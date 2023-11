宇宙人睽違五年再次與新加坡歌迷見面。(Live Nation SG提供)

宇宙人【理想狀態】巡迴演唱會17場圓滿落幕。(Live Nation SG提供)

宇宙人與樂手在北京表演場館「本土王牌LIVE」外合影。(相信音樂提供)

宇宙人暌違5年在新加坡舉辦「理想狀態」巡迴演唱會,貝斯手方Q準備了一口熟練「Singlish」(新加坡式英語)炒熱氣氛,主唱小玉也不遑多讓,特地學習在電影《武俠》中金城武角色的四川方言,讓大家盛讚「一秒變金城武」!

宇宙人日前在新加坡知名劇院首都大廈演藝劇場開唱,在大氣輝煌的歷史建築中演出,宇宙人表示:「在這裡能感受到文化的痕跡,覺得能打開五感享受藝術氣息,也特別能投入感情演奏。」當天也有歌迷穿著13年前的周邊T-shirt出席,讓宇宙人相當感動,阿奎笑說:「不僅對宇宙人的愛沒變,身材也沒變,非常厲害。」

演唱會演出前幾週,貝斯手方Q一直大看Youtube影片,原來他特地在學習「Singlish」,例如「You don’t say I bojio」是「你別說我沒揪」之意,還有「I am so kiasu,我很怕輸」,當天一開口現學現賣,立刻贏得全場歌迷歡心,小玉和阿奎也在旁笑得樂不可支。宇宙人也大啖當地美食,胡椒蟹、海南雞飯以及肉骨茶都讓他們念念不忘,可惜的是新加坡地標魚尾獅在整修中,期待日後再到新加坡表演能見到。

新加坡場結束後,宇宙人踏上北京、武漢、杭州與成都巡演,方Q再次展現語言功力,台上台下到處用當地人慣用語問候歌迷「吃了嗎」,小玉在武漢開唱時也不遑多讓,特地學習在電影《武俠》中金城武角色的四川方言,讓大家盛讚「一秒變金城武」。演唱會現場,還有歌迷呼應〈你的樣子〉歌詞,打造大把的自家鑰匙要送給宇宙人,讓宇宙人笑著說謝謝,但彼此都不敢收下此份大禮。

宇宙人「理想狀態」專輯巡迴演唱會自2022年10月起跑,從台北出發,歷經高雄、台中、倫敦、香港、南京、上海、長沙等各大城市,宇宙人表示:「能到不同城市認識新的朋友,吃到不同美食很開心,在台上的是20年的戰友,台下的是宇宙友,17個城市,真的捨不得,你們就是我們的理想狀態!下一站明年4/27,20週年小巨蛋演唱會一定要看到大家!」

宇宙人接下來將於11月26日下午3點於誠品信義店3F音樂館舉辦《理想狀態》珍藏限定版雙黑膠簽名會⁠,為明年4月27日登場的小巨蛋20週年演唱會暖身。