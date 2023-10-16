天王周杰倫自12日起在上海舉辦連續4場的《2023嘉年華世界巡迴演唱會》；然而，昨（15）日周杰倫接受歌迷點歌，唱了他寫給蔡依林的神曲《倒帶》，現場歌迷透露「當點歌的人說出倒帶兩個字，現場尖叫持續了20秒！」。

周杰倫昨（15）日在上海演唱會的最終場上，開放現場歌迷點歌，其中一位被點到的幸運歌迷說：「這是你寫的歌，你在2004年唱過，我想聽《倒帶》可以嗎？」此話一出，立刻讓觀眾沸騰起來，最後周杰倫在現場上萬名粉絲的鼓譟下，終於開金口演唱《倒帶》。

周杰倫演唱會上歌迷點歌《倒帶》。（圖／截圖自微博）

影片曝光後，也讓當年喜歡「雙J」的粉絲們相當感動「是誰2023還為雙J流淚」、「雙J粉真哭了」、「雖然但是，我嗑雙J一輩子」、「滿滿都是回憶」、「圓夢了」，不過也有部分理性的歌迷表示，來點歌的觀眾是指2004年周杰倫在《無與倫比》演唱會唱的《倒帶》很好聽，喜歡他唱的版本，二來周杰倫這次巡演就唱了不少寫給其他歌手的歌。

事實上，當天除周杰倫演唱《倒帶》令人印象深刻外，當晚周杰倫準備唱《龍拳》之前，劉畊宏找了在台下的黃曉明，一起跟著他伴隨《龍拳》跳健身操，接著，劉畊宏還問他想要跟周杰倫對唱什麼歌，黃曉明則笑說：「小時候家人都叫我『明明』，所以我喜歡這首歌，因為『明明就是我』，我要點唱《明明就》」而黃曉明的歌聲也讓不少人驚艷。