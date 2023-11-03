國民黨立委馬文君捲入潛艦國造風波，1個多月來慘遭民進黨府院黨批評，她3日在臉書po自己和中廣董事長趙少康合照，自嘲民進黨全黨打一人讓她聲名大噪，感謝「戰鬥藍」發起人趙少康力挺，4日趙少康等人親自出席埔里恆吉宮廟口開講聲援。

馬文君4日晚間7時將在埔里恆吉宮舉辦第2場的「廟口開講」，除了趙少康，還有南投縣長許淑華、立委鄭麗文及台南市前市議員謝龍介等人助講，肯定馬文君做對的事，發揮國會監督的力量。

馬文君表示，趙少康看到民進黨鋪天蓋地針對她抹黑中傷，相當憤慨，拍拍她肩膀說「不能讓妳孤單」，趙認為民進黨為了遮掩弊端，企圖干擾視聽，相信最終一定會水落石出，時間會給出一切答案，還她公理與正義，因此答應她出席埔里場的廟口開講，在南投鄉親面前聲援支持她。

「德不孤，必有鄰」馬文君說，4日晚間她會針對潛艦國造疑點，包括潛艦國造可能的弊端，會不會變成慶富案翻版？8年軍購特別預算花兆元，卻都沒到貨的悲哀？民進黨全黨打一人，圍魏救趙想掩蓋的真相？民進黨中央大小眼，打壓南投建設，在廟口開講向鄉親說清楚、講明白。