24歲大陸女星盧昱曉在夯劇《雲之羽》中飾演女二「上官淺」，一場與男配承磊溫泉沐浴的戲讓她美上熱搜，擁有仙氣嫩顏和清新氣質的她更獲得「最正女配」封號。怎料，盧昱曉今（3日）出席ELLE風尚大典，紅毯造型大翻車，醜裙子狠狠輾壓她的美貌，網友忍不住痛罵造型團隊，「浪費她的臉」。

盧昱曉身穿一襲芭比粉色系細肩禮服，上頭還有小花點綴，但服裝詭異剪裁，像是領口把好身材遮住、腹部突起一包和臀部向外擴，不僅沒有突顯她的優勢，根本將缺點放大再放大；加上盧昱曉走紅毯時，似乎太緊張，儀態綁手綁腳，被形容像是「企鵝走路」。

原本盧昱曉以《雲之羽》被譽為近代「最正女配」，但走上紅毯後宛如變一個人，網友紛紛不留情痛批造型團隊，「總給美女穿醜衣服，造型時能用點心嗎？」、「這造型是要逼走粉絲吧」、「浪費她的顏值耶，裙子醜到她都扛不住耶」；但不少粉絲也留言鼓勵盧昱曉，「妹妹看起來很緊張，下次會更好的，加油」。

出道才4年的盧昱曉當初是以演技真人秀節目《演技派》打開知名度，之後她獲得許多夯劇的演出機會，像是《玉骨遙》、《七時吉祥》、《西出玉門》和《雲之羽》，都是跟大咖演員合作，因此粉絲都很期待她將來擔綱主演的作品，是否也會有好成績。