現代人營養過剩，為了維持良好的體態，不少人都想減肥，但到底應該是要多運動，還是選擇節食呢？網友好奇詢問，若在運動跟節食中二選一，應該選哪個比較有效，結果有人透露控制飲食的重要性，說「光運動還是一樣吃很多，只會讓自己變成健壯的胖子」。

鄉民「JQK2」今（3）日在PTT女板表示，最近生活過得蠻滋潤的，結果竟因此發福，從沒想過人生中會有要減肥的一天，而運動與控制飲食兩個派別，都各自有支持者與成功的案例，讓他好奇詢問「只攻一種的話哪個最有效？」

大多網友則認為節食、忌口較重要，說「飲食控制比運動重要，光運動還是一樣吃很多，只會讓自己變成健壯的胖子」、「忌口，沒有別的，不然只是變成靈活的胖子、柔軟的胖子、力量大的胖子」、「現代人類消耗速度一定輸給攝取速度，所以當然是要減少攝取」。

也有人建議「一起實施比較有效果」、「只攻一種很難成吧」、「基本都要顧，但佔比我覺得7:3，吃是7」、「節食瘦的快，運動瘦的久」、「要減肥節食，要健康有氧，要體態重訓」、「只是要瘦當然是節食，但要健康一定要運動」。