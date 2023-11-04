政府汰舊補助2000元即將隨著歲末年終截止收件，為了回饋消費者，SYM祭出全車系汰舊再加碼3000元的優惠，若以國民車系迪爵為例，汰舊最高補助高達2萬3800元，現在就是聰明消費、輕鬆入手，歲末汰舊迎新，把握最後補助有感省荷包的機會。

三陽表示，自2018年起，SYM即從顧客角度出發，陸續推出不少熱銷車款，在各級距車款具備的科技、配備，都展現三陽極強的產品競爭力以及貼近消費者使用需求的細膩。例如國民車系WOO115、活力125、迪爵125、全新迪爵125，均搭載品牌「好品質」、「好安全」、「好省油」等3大關鍵DNA。

「好品質」指日本京濱噴射系統，具運轉穩定、耐用度高特色；「好安全」是指全新CBS2.0煞車系統可有效縮短煞車距離39%，讓煞停更快更穩；「好省油」達一級油耗，不必常跑加油站。其中全新迪爵曾創下加滿一桶油從台北騎到高雄驚人紀錄，即受惠於EnMIS雙火星塞異時點火系統，而傲視同級的37.5L置物空間、雙載舒適的689mm超長坐墊，亦為熱銷關鍵。

此外，SYM CLBCU上市短短3個月熱銷破萬台，百搭精緻的外觀，讓CLBCU從8000多件作品中脫穎而出，並榮獲金點設計獎，其輕快省油的特色，加滿油可約25天不用繞路再進加油站，不只收服女生，連男生也十分驚豔。本月入主即享汰舊加碼3000元，最高補助1萬5300元，再享24期零利率。

SYM國民車系迪爵125上市3個月銷量破1.8萬台且持續熱銷中 。（SYM提供／陳大任台北傳真）

SYM WOO115擁有低座高、舒適長座墊、超省力中柱、21.6L大容量置物箱。（SYM提供／陳大任台北傳真）

SYM MMBCU擁有同級最大置物空間及雙載舒適性，造就同級距銷售冠軍。（SYM提供／陳大任台北傳真）

至於最受年輕人喜愛的運動速克達JET系列，憑藉著強悍的水冷引擎動力加上優異的車輛操控性，不僅在國內機車賽事累積破百座冠軍，也受到消費者好評拿下白牌運動速克達全年度銷售冠軍。目前SYM也針對JET SL推出最高優惠1萬2300元；JET SR最高優惠1萬6300元的購車好康。

特別的是，SYM在150級距屢創佳績－DRGBT、MMBCU兩車款銷售突破10萬大關，前者在操控性及動力性能上都是同級距的佼佼者，後者則是基於DRGBT優秀的血統，在實用性、舒適性上做出大幅調整，在同級對手中達到兼具最大置物空間及雙載舒適性的優勢，造就同級距銷售冠軍。目前兩車款入主即享36期零利率、500萬安心險、汰舊再加碼3000元購車金優惠。

三陽現正針對SYM全車系汰舊換新再加碼3000元（電匯），即日起至30日，優惠（限158c.c.以下機種）內容如下：

1.政府汰舊換新補助限96年／6／30前出廠之車輛。

2.政府汰舊換新貨物稅減免4000元，以政府公告為準。

3.環保署汰舊補助2000元，以政府公告為準。

4.僅限台灣本島經銷商，並保有取消或變更活動內容權利。機關車、特販車、網購及大賣場車不適用。