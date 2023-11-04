柯大堡（左）赴日領獎。（三川娛樂有限公司提供）

一直致力於推廣臺灣民俗文化的柯大堡，不僅剛發行「台客電力公司」新專輯《隨行》，還在馬不停蹄的宣傳期中傳出喜訊！柯大堡繼去年獲金鐘獎主持人獎後，今年名揚國際，獲日本三大宮賞之一「東久邇宮文化褒賞」，3日他親赴日本光榮領獎。

「東久邇宮文化褒賞」由東久邇宮紀念會所主辦，尚有東久邇宮紀念賞、東久邇宮國際文化褒賞等，起初是為了鼓勵發明的重要，而後為了鼓勵對文化領域、世界和平或社會進步等有貢獻者，再增加了「文化褒賞」，是日本民間最高褒賞也有著「大眾諾貝爾獎」之稱。

2017年開始「台客電力公司」連續三四年都有受邀到東京代代木公園的Taiwan Festa演出，台日交流默默作著，因此與僑界結下緣分，一直到去年奪下金鐘，僑界向東久邇宮文化褒賞推薦柯大堡才有這次的意外之喜。

柯大堡收到獲獎通知第一時間直呼不可思議，感謝表示：「去年獲獎的是對台日產業交流極具貢獻的國策顧問泰嘉鴻先生，能接力在這麼卓越成就的人士之後獲如此高的榮譽，對未來我會更加兢兢業業，最想說的是，我不管在音樂還是節目的作品，養分都來自於臺灣這片土地，我們有很豐富多元民俗文化，而為自己的民俗推動些什麼，也一直是我的中心念想，誰說宮廟就只有出8＋9？讓我證明，我們可以做更多，感謝天頂神明！弟子負重隨行。」受獎會場上，柯大堡也向高齡97歲的會長岩田元吉先生推薦了自己最新專輯《隨行》，向對方有趣介紹「推薦會長聽帥氣的歌」。