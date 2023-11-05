宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，今（5）日下午15時許，1輛遊覽車在附近山路忽然側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人。（圖／民眾提供）

宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，今（5）日下午15時許，1輛遊覽車在附近山路忽然側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人。（圖／民眾提供）

宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，今（5）日下午15時許，1輛遊覽車在附近山路忽然側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人。（圖／民眾提供）

太平山遊覽車翻覆！下山煞車突失靈擦撞山壁 1人命危3人仍受困 @ChinaTimes

宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，今（5）日下午15時許，1輛遊覽車在附近山路忽然側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人，車上1名駕駛、1名導遊及40名乘客陸續讓當地居民協助救出，車禍共造成38人輕重傷，一名70歲女性被救出時無生命跡象。駕駛向警方表示，下坡時因煞車失靈，導致車輛撞擊山壁翻覆。

宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，今（5）日下午15時許，1輛遊覽車在附近山路忽然側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人。（圖／民眾提供）

宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，今（5）日下午15時許，1輛遊覽車在附近山路忽然側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人。（圖／民眾提供）

宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，今（5）日下午15時許，1輛遊覽車在附近山路忽然側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人。（圖／民眾提供）

宜蘭縣消防局獲報，出動大同、三星、廣興、羅東、冬山、宜蘭、員山、馬賽分隊警、義消及消防車、器材車及救護車前往救援。據了解該輛遊覽車，現場桃園市八德社區環保志工出遊，目前車上約有40名乘客外加駕駛及導遊共計42人。

案發時現場民眾表示，大部分的乘客都從破掉的前檔風玻璃跟車頂逃生口逃生，車內至少尚有6位傷者無法救出，大同分隊15時52分到場時，尚有3人受困車內，已救出一名70歲女性OHCA，16時許傷者全數脫困，陸續由三星91車送2名(1男1女)博愛醫院，大同91車送2名(1男1女)聖母醫院，廣興91車送3名(1男1女)聖母醫院，員山91車送4名(1男1女)陽大附醫，消防局統計，目前共38人輕重傷，重傷7人、中傷5人、輕26人，至於車禍發生原因還有待警方調查釐清。

公路局表示，今日下午3點14分忠原交通公司KAB-5660號遊覽車由太平山下山時不慎側翻路旁，公路局及台北區監理所、新竹區監理所立即成立「1105宜蘭太平山遊覽車甲級事故應變小組」應變處理。

公路局表示，車內乘客40人加上駕駛、導遊共42人，經消防局通知1人OHCA（到院前已無生命跡象），7人重傷、5人中傷、26人輕傷，車內已無人受困，傷者陸續送醫中，台北區監理所宜蘭監理站已派員分赴各醫院探視傷患。

公路局表示，本次事故車輛駕駛郭O統，該車於2019年2月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日是明年2月25日，駕駛人駕籍均正常；公路局已要求忠原交通公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，另新竹區監理所也將前往該公司全面安全查核。