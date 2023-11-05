日前台北市議員侯漢廷質詢台北市警局有關警察擔負沉重「識詐」宣導績效，直言「政府無能，累死基層」，為了宣導防詐騙，警察已走火入魔，失去自我。規劃識詐計畫的刑事局預防科5日回應指出，達標即可獎勵，並非評比；且強調目前民眾受騙被害情形仍嚴重，識詐工作只有更加努力而已，無法停歇。

刑事局預防科表示，一直密切關注各縣市警局基層打詐同仁的意見，十分肯定同仁的付出與辛勞，「識詐1.5」的細部計畫並非評比性質，而是採取達標即可獎勵的策略。刑事局指出，雖然各警察機關已鋪天蓋地不遺餘力宣導，但民眾持續被害情形仍然嚴重，識詐工作只有更加努力而已，無法停歇。

刑事局舉例，以警察跟銀行的合作攔阻來說，詐團不斷誘導被害人去騙行員，警察機關必須不斷的分析最新手法，告知基層與銀行，方能有效攔阻，目前全般攔阻金額已經超過新台幣60億，這些金額只差一步就會掉入詐欺集團手中，成為被害金額，再次感謝所有警察同仁的付出與努力。

刑事局說，詐欺已成為後疫情時代各國最頭疼的問題之一，除基層警察同仁努力，識詐1.5政府各部門的通力合作宣導觸及率已達到4495.1萬人次，但是很多人不看新聞與宣導內容，不認為自己會被騙。目前已改變宣導方向，要請有看到新聞跟宣導的民眾，去告知自己的家人與朋友。

刑事局同時呼籲社會各界，一起加入政府打詐的行列，因為網路詐欺手法快速演變並進行無差別詐騙攻擊，可能危及到任何人、任何企業與部門，警察機關將持續以中央廚房角色，將最新詐欺手法破解後公布，並製作相關素材，讓各部門一起投入打擊詐欺的活動。

警方強調，詐騙手法瞬息萬變，政府勢必仍然要繼續宣導，期望在各部會及私部門通力合作，落實推動每項防制詐騙措施，以「增加詐欺犯罪成本，減少民眾財產損害」為目標，達到「減害」終效，不斷提醒民眾注意歹徒最新手法，避免被騙。刑事局也會注意各地方識詐宣導執行情形及意見，滾動檢討修正該計畫，以達宣導最佳效能。