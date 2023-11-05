民進黨總統參選人賴清德今批國民黨總統參選人侯友宜，用戰爭來恐嚇台灣的國人，都是國民黨長期以來的伎倆。對此，侯辦發言人黃子哲直言，民進黨執政近8年都已經讓台海充滿危機，如果再讓基本教義派的賴清德當上總統，戰爭風險也只會再追高，其實全世界都在苦口示警，但賴清德卻想騙人民都是良辰美景。

黃子哲表示，賴清德今天說用戰爭恐嚇台灣人民，是國民黨長期的伎倆，不用隨之起舞，可是英國經濟學人雜誌有說「台灣是地球最危險的地方」，美國眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格也說「台海處於高度危險時刻」，明年1月台灣總統大選投票後局勢將格外凶險。

黃子哲指出，另有美國智庫的專家也表示10年內屬台海危險時刻，原來不只有國民黨，還有這麼多人都在搞伎倆，賴清德要不要也出來對他們嗆聲？其實全世界都在苦口示警，但賴清德卻想騙人民都是良辰美景。

黃子哲強調，最危險的不是賴清德這個人，而是他骨子裡長期以來堅定的台獨主張，即便賴清德近來為了總統選舉而裝乖，用話術來遮遮掩掩其台獨理念，但民進黨執政近8年都已經讓台海充滿危機，如果再讓基本教義派的賴清德當上總統，兩岸關係惡化只會雪上加霜，戰爭風險也只會再追高，這可不是賴清德隨隨便便抹黑國民黨，或輕輕輕帶過說不用理會就能釋疑，或萬事太平。

黃子哲認為，賴清德曾親口說「他是主張台灣獨立的政治工作者」，不管他擔任哪個職務都不會改變，所以如果賴當上總統，當然也不會有所改變，國民黨賣不了恐懼，是賴清德自己讓恐懼散不了。