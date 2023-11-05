近日有人詢問「你玩過國旅最廢的景點？」引發熱議，許多人點名台東水往上流、各地的眷村和老街及彩繪村等。有網友因此好奇，「日本就沒有很廢的景點嗎？」，貼文曝光後引發熱議，不少人指出，其實日本也有一堆無聊的景點，只是日本人對於環境、商家都整頓得相當良好，因此景點再怎麼廢還是大贏台灣。

原PO在PTT發文表示，許多人點名水往上流、彩繪村、嘉義高跟鞋教堂是台灣知名的廢景點，若把焦點轉到國人出國旅遊最愛的日本，搞不好也有不少只有觀光客會去的無聊景點，讓原PO忍不住詢問，「日本就沒有很廢的景點嗎？有沒有日本旅遊達人可以出來噴個兩句？」

對此，許多人紛紛點名，「一看到標題就想到通天閣」、「黑門市場，人稱日本的士林夜市」、「大阪周遊券很多…的景點」、「去北海道有被帶去一個有瀑布的公園，但毫無記憶點」、「釧路濕原展望台滿普的，就跟看關渡平原一樣無聊」、「登別地獄谷啊，小油坑屌打」、「鬼怒川吧，比屏東鄉下還慘」。

不過也有網友說明，日本景點厲害的是環境、商家很有規劃，「街景屌打，再爛都比台灣屌」、「上個月底才疫情後去第1次，大概是再怎廢隨便路邊都屌打台灣，自然不比，加工後日本最差40分，同台灣最高」「超多，但他們強的點就屬環境整理得很好」、「很多吧，之前去日本東北看一個湖，普通到我連湖的名字都記不住，但優點是觀光區幾乎都很乾淨」、「其實北海道的小樽就很普通，商店也普通，但是拍照好看。台灣很多景點是連拍照都不行的，維護得太差，或是街道雜亂」。