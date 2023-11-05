安恩真貼身照顧南宮珉。（HamiVide提供）

韓劇《戀人》第二季高潮迭起。最新劇情，吉彩（安恩真飾）歷劫歸來竟發現老公另有對象，再加上外界都咬定她遭人侵犯，她向老公坦白自己愛上李張灦（南宮珉飾）並決定離婚，恢復單身的她再度重逢張灦，卻扮孕婦假裝過得很幸福，仍被男方看破，張灦告白：「妳還不懂我嗎？不管是怎樣的吉彩，我只要有吉彩就好。」吉彩含淚問「那被胡人玷污的吉彩呢...」張灦擁抱女方：「當然要抱抱妳，一定很痛苦吧，都結束了，別擔心，現在我會在妳身邊。」接著深深吻上吉彩的雙唇，逼哭劇迷，瞬間最高收視來到13.8％，穩坐金土劇冠軍。

《戀人》第二季講述丙子戰爭後，吉彩選擇另嫁他人，卻遭誤綁至清朝成為俘虜，因而再次遇見在當地擔任翻譯官的李張灦。氣質女神李清娥的角色也在本季曝光，她飾演不擇手段的清朝皇女「恪華」，她被張灦深深吸引，卻嫉妒男方的心向著吉彩，她平日就把騎馬獵殺朝鮮俘虜當作個人消遣，竟藉口要讓吉彩回家，實則把對方當草原上的獵物，準備射箭獵殺！她甚至一度要將吉彩獻給皇上，更數度以吉彩的生命要脅張灦，讓男方為了保護吉彩不得不推開真愛，恪華為了奪愛，毒辣行徑讓人不寒而慄。

吉彩在第二季命運多舛，她先是被迫獻身給王爺，危急時刻想出自殘方法保下貞潔，還差點要被後宮娘娘淋熱水、剁手指，後來悲慘流落俘虜市場，多次靠著機警存活下來，即使老公來到俘虜市場救她，因女人被抓通常都遭性侵，在保守的朝鮮等於不貞節的象徵，老公因此打住沒有為她贖身。因為不想要麻煩張灦，吉彩即便被擄也沒有通知對方，就在即將被拍賣之際，男方趕來終於發現了她，張灦看到深愛的女人竟在此受苦，越過人群、打趴阻礙，箭步衝上拍賣台，不敢相信眼前一切，只能心疼哭吼：「這到底怎麼回事！為什麼！為什麼！」

雖然張灦及時趕到，恪華還是比他早一步將吉彩買下，拿吉彩威脅張灦賭一場「獵物遊戲」！為了救回被盯上的吉彩，張灦得跑得比馬、比箭還快，在恪華射出箭的那刻，張灦千鈞一髮用整個身體擋住並撲向吉彩，背部慘遭利箭狠穿，捨命只為護愛，但也成功讓吉彩從皇女身邊贖回。在照顧受傷的張灦期間，雖然兩人心意相通，但吉彩礙於人妻身分、張灦深怕恪華又要加害吉彩，兩人推開彼此、含淚訣別，吉彩才踏上回朝鮮之路。《戀人》在Hami Video獨播，第1季已在Hami Video全數上架，第2季每週六、日與韓國同步更新，週六（4日）停播一次，週日（5日）更新最新集數。